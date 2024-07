Strada din preajma Scolii Gimnaziale nr. 7 va fi modernizata

> "Daca atunci cand am venit primar, in anul 2004, toti copiii din Itcani mergeau la scoala in oras, azi nu se mai intampla acest lucru" subliniaza edilul-sef Ion Lungu"Continuam sa pregatim strazi pentru modernizare" a informat, intr-o conferinta de presa, Ion Lungu, primarul Sucevei. Edilul-sef a exemplificat cu strada "Epaminonda Bucevschi", din cartierul Itcani, proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici fiind pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local. ... citește toată știrea