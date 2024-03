Strada modernizata cu stalp incorporat in asfalt

O strada din municipiul Falticeni a fost asfaltata, dar la proiectarea investitiei nu a fost luat in calcul si un stalp care acum este incorporat in proiect.Problema a fost remarcata de locuitorii din zona dupa finalizarea lucrarilor de asfaltare.Un stalp imens a ramas in mijlocul carosabilului, reprezentand un obstacol neasteptat si periculos. In timp ce fluxul de trafic creste pe strada proaspat modernizata, prezenta neasteptata a stalpului a ridicat semne de intrebare cu privire la ... citește toată știrea