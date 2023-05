> Viceprimarul Lucian Harsovschi spune ca s-au gasit solutii si pentru locuri de parcareStrandul Itcani urmeaza sa fie dat in folosinta joi. In zilele de joi si vineri, 1 si 2 iunie, intrarea va fi gratuita.Viceprimarul Lucian Harsovschi a declarat ca a fost refacuta in totalitate si strada care duce catre strand, unde, pe langa turnarea covorului asfaltic si realizarea trotuarelor, s-a construit o noua retea de canalizare menajera, ... citeste toata stirea