> "Ne dorim ca cetatenii din orasul nostru sa beneficieze cat mai repede de un strand modern" a declarat primarul Ion Lungu > Tarifele de intrare vor fi de 20 de lei pentru adulti, 5 lei pentru copii pana in 14 ani si de 10 lei in cazul pensionarilorProbele la Strandul municipal modernizat din Itcani sunt in faza de finalizare, a anuntat ieri, intr-o conferinta de presa, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava.Edilul-sef informeaza ca obiectivul are trei bazine, dintre care cel mai mare, ... citeste toata stirea