Studenti ai Facultatii de Arhitectura din Augsburg si cadre didactice de la USV participa la Scoala de vara "PORT Cultural"

> Aceasta este organizata de USV in Suceava, Bilca, Putna si CacicaUniversitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, prin intermediul Centrului de Resurse si Cercetari in Turism al USV, in colaborare cu Universitatea de Stiinte Aplicate din Augsburg, Germania, deruleaza in perioada 9-15 mai, la Suceava, Bilca, Putna si Cacica, editia 2022 a Scolii de vara "PORT Cultural", cu tema generala "Patrimoniul: valoare culturala europeana". Editia de anul acesta pune in lumina un deceniu de cand USV, prin ... citeste toata stirea