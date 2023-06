Serviciul de Telecomunicatii Speciale a anuntat, miercuri, ca deschide inscrierile pentru cea de-a doua editie a Bootcamp STS, scoala de vara IT&C dedicata studentilor din facultatile cu profil tehnic din Romania si Republica Moldova.Bootcamp STS va avea loc in perioada 28 august - 03 septembrie a.c., in judetul Brasov, iar cei interesati se pot inscrie online pe site-ul https://bootcamp.sts.ro. 18 locuri sunt destinate studentilor din Romania, iar, in premiera, scoala de vara primeste anul ... citeste toata stirea