Studentii indieni care s-au refugiat la Milisauti au ridicat drapelul Romaniei si au cantat "Desteapta-te, romane!"

Momente emotionante in sala de sport a orasului Milisauti, din judetul Suceava, unde, in ultimele zece zile, au fost cazati 2.200 de studenti indieni inscrisi la universitatile din Ucraina. Refugiatii au ridicat drapelul Romaniei si au cantat imnul tarii noastre, in semn de respect si multumire pentru sprijinul primit. Pe reteaua de socializare Facebook au fost publicate numeroase clipuri din sala de sport a orasului Milisauti, unde, de la inceputul razboiului ruso-ucrainean pana in prezent, au ... citeste toata stirea