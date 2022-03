Studentii refugiati din Ucraina isi pot continua studiile la Suceava

> Cei care nu stiu romana se pot inscrie la cursurile din anul pregatitor de limba romanaUniversitatea Stefan cel Mare din Suceava a anuntat, vineri, ca primeste studenti din Ucraina, refugiati in Romania din cauza razboiului, in vederea continuarii studiilor la USV.Acestia pot opta pentru oricare dintre programele de studiu aflate in prezent in oferta educationala a USV.In cazul tinerilor care nu cunosc limba romana, ei vor avea posibilitatea sa se inscrie la cursurile din anul ... citeste toata stirea