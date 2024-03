Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, ca a contractat un studiu de aderenta a asfaltului pe Calea Unirii, in zona Grupului Scolar, unde s-au produs in ultima perioada mai multe accidente. Urmeaza sa fie montate si benzi rezonatoare pentru ca soferii sa reduca viteza."O problema care preocupa Primaria Municipiului Suceava este cea legata de alunecarile la axul principal care a fost asfaltat anul trecut si in mod special pe zona de coborare la Grupul Scolar. Pentru a nu mai fi ... citește toată știrea