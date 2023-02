Suceava a pierdut peste 43.000 de locuitori

> El a mentionat ca la recensamant s-a declarat locuitor al Sucevei, chiar daca mai locuieste si in casa din Prelipca, comuna SalceaPrimarul Sucevei, Ion Lungu, a recunoscut, miercuri, ca peste 43.000 de locuitori ai Sucevei au parasit municipiul in ultimii ani.Potrivit lui, daca cifra oficiala a numarului de coduri numerice personale emise in municipiul Suceava este 127.565, in fapt, la recensamant, populatia este de 84.308 locuitori.Astfel, Suceava "a pierdut populatia unui municipiu" ... citeste toata stirea