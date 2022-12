Suceava a primit 250.000 de lei pentru achitarea facturilor la biomasa consumata de producatorul de energie termica Bioenergy

>"Bine ca au venit acesti bani la timp, astfel incat, in continuare, sa se faca aprovizionare cu masa lemnoasa, sa avem caldura in orasul nostru" a declarat primarul Ion LunguConsiliul Local al municipiului Suceava a fost convocat, ieri, in sedinta de indata, pentru a aproba proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local. In cauza este Ordonanta 158 din 2022, prin care la nivelul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei s-a instituit o schema de sprijin in ... citeste toata stirea