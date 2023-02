Suceava are printre cele mai convenabile preturi la biletele de calatorie cu autobuzele electrice

> In Iasi un bilet costa 3 lei pentru 120 de minute, in timp ce in resedinta de judet tichetul de 3 lei este valabil 100 de minute > In Suceava biletele cu minute neconsumate sunt pasate de la calatorii care coboara din autobuz catre persoanele care urcaIn municipiul Suceava, pretul biletelor de calatorie cu mijloacele de transport in comun este printre cele mai reduse din tara, sustine primarul Ion Lungu."Tot s-a discutat despre pretul mare al biletelor la Primaria Suceava. Insa pot sa ... citeste toata stirea