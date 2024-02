Suceava asteapta de la Guvern 100 milioane de euro pentru un nou spital

* in viitorul spital de copii vor functiona sectiile de pediatrie, neonatologie (72 de paturi) si obstetrica-ginecologie (85 de paturi) * suprafata desfasurata la cladirea cu profil pediatric va fi de peste 32.000 mp, investitia fiind estimata la 2.500 euro/mpConsiliul Judetean Suceava asteapta de la Guvern actul normativ prin care sa primeasca, chiar in acest an, peste 100 de milioane de euro pentru spitalul de copii din municipiu."Avem documentatia facuta asa ca va fi un santier mare aici, ... citește toată știrea