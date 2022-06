Suceava doar pe locul 23 in primul clasament national al resedintelor de judet la capitolul gestionarea deseurilor. Pe primele locuri se afla Sibiu, Oradea, Sf. Gheorghe si Iasi

Municipiul Suceava ocupa locul 23 pe tara in cadrul primului clasament care arata cum stau resedintele de judet la capitolul gestionarea deseurilor potrivit Raportului national de diagnoza privind calitatea serviciilor publice municipale, realizat de Societatea Academica din Romania, Asociatia Act for Tomorrow si Vellenes Fellesorganisasjon, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania si care a fost lansat in prezenta Ministrului Mediului, Tanczos Barna./* custom css */ .tdi_2. ... citeste toata stirea