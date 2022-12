Suceava, Premiu de Excelenta pentru un proiect de mediu

Suceava a obtinut Premiul de Excelenta la Gala Premiilor Asociatieiunicipiilor din Romania (AMR), iar distinctia a fost ridicata de catre primarul Ion Lungu.Municipiulobtinut in acest an Premiul de Excelenta la categoria "Investitii si Regenerare Urbana a Spatiilor Publice", in mod special pentru proiectul "Revitalizare spatiu public urban", fiind vorba desprezona de agrement de pe malul raului Suceava.Edilul a prezentat si Zona de Agrement Tatarasi, ... citeste toata stirea