Suceava primeste bani frumosi pentru apa, canal, gaz si drumuri

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, vineri, ca valoarea proiectelor aprobate la finantare in judetul Suceava se ridica la un miliard de euro.Potrivit lui Flutur, prin Programul National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny", autoritatile locale din judetul Suceava vor beneficia de finantari in valoare de 600 de milioane de euro, pentru proiecte de apa, canalizare, gaz si drumuri."Este o veste cu sume garantate, care sunt trecute in actele normative. Am ... citeste toata stirea