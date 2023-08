> In judetele Bihor, Mehedinti, Satu Mare si Suceava, precum si in municipiul Bucuresti, rata somajului a ramas la aceeasi valoare ca in luna anterioaraLa sfarsitul lunii iunie 2023, rata nationala a somajului a fost 2,91%, mai mare cu 0,03% fata de cea din luna anterioara si in crestere cu 0,07% fata de iunie 2022. Asa se arata intr-o informare a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit careia in judetele Bihor, Mehedinti, Satu Mare si Suceava, precum si in ... citeste toata stirea