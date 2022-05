Suceava, selectat in cele "100 de orase europene inteligente si neutre din punct de vedere climatic pana in anul 2030"

Municipiul Suceava a fost selectat in cele "100 de orase europene inteligente si neutre din punct de vedere climatic pana in anul 2030". Bugetul initial pentru orasele selectate este in valoare de 117 milioane de euro, urmand a fi suplimentat cu 360 milioane de euro.Din Romania au fost selectate trei orase, respectiv Bucuresti, Cluj-Napoca si Suceava, din cele 13 orase care au depus aplicatii, totalul aplicatiilor depuse la nivel european au fost in numar de 377.Urmatoarea etapa este de ... citeste toata stirea