Suceava si gestionarea zonei de frontiera cu Ucraina reprezinta un exemplu de bune practici pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a efectuat, duminica, o trecere in revista a eforturilor facute de catre autoritatile publice si societatea civila in timpul crizei refugiatilor cu referire la indeplinirea conditiilor Romaniei in vederea aderarii la Spatiul Schengen."Suceava, si in special zona de frontiera cu Ucraina, a fost si este un exemplu de bune practici si o carte de vizita pe care Romania a folosit-o si o foloseste in vederea aderarii la Schengen" a spus ... citeste toata stirea