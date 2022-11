Suceava va avea Facultate de Medicina si spital clinic

Institutia de invatamant va fi construita in curtea Spitalului Judetean * unitatea medicala va deveni spital clinic, ceea ce va permite inclusiv activitate de invatamant si cercetare stiintificaMinisterul Educatiei si-a dat avizul pentru transformarea Spitalului Judetean in spital clinic, dar si pentru constructia sediului Facultatii de Medicina in curtea unitatii medicale. Pentru spitalul clinic au fost aprobate sectiile de nefrologie, diabet zaharat, reumatologie, chirurgie ortopedica ... citeste toata stirea