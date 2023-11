> Conform primarului Ion Lungu, expertii in domeniile transport, eficienta energetica, cladiri inteligente, digitalizare, mobilitate urbana doresc colaborarea cu municipiul Suceava pentru implementarea proiectelor finantate pe fonduri nerambursabilePrimarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat ieri ca a avut o intalnire foarte importanta, la Primaria Suceava, in cadrul proiectului "100 de orase inteligente si neutre din punct de vedere climatic pana in 2030", proiect din care face parte si municipiul ... citeste toata stirea