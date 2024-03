Sucevean accidentat mortal pe trecerea de pietoni

Un sucevean a fost accidentat mortal, luni dimineata, de un sofer din Salcea.Potrivit anchetei politistilor, luni, in jurul orei 6:25, un tanar de 29 de ani, din orasul Salcea, conducea autoturismul Audi A4 pe strada Calea Burdujeni, in directia Suceava - Salcea. Ajuns in perimetrul trecerii pentru pietoni din proximitatea intersectiei cu strada Pacii, acesta a surprins si accidentat un barbat de 66 de ani din Suceava, pieton angajat in traversarea partii carosabile de la dreapta la stanga ... citește toată știrea