Un sucevean este cercetat dupa ce, la intrarea in tara, prin PTF Siret, in masina lui au fost descoperite 48 recipiente din plastic cu substante toxice.Potrivit STPF Suceava, marti, in jurul orei 11:00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean roman, cu domiciuliul pe raza judetului Suceava. Barbatul, in varsta de 49 de ani, conducea un autoturism marca Opel, inmatriculat in Romania. ... citeste toata stirea