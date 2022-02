Sucevean retinut pentru ca ar fi furat 16 unitati PC sigilate din subsolul ANAF Suceava

Un sucevean a fost retinut, marti, fiind acuzat de furt. El ar fi furat 16 unitati PC sigilate din subsolul ANAF Suceava.Potrivit politistilor, in cursul saptamanii trecute, un reprezentant din cadrul ANAF Suceava a sesizat oficial ca, in perioada ianuarie 2021 - noiembrie 2021, din subsolul institutiei au fost furate 16 unitati PC sigilate, prejudiciul fiind de aproximativ 72.700 de lei.In urma cercetarilor, politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale (BIC) Suceava au pus in ... citeste toata stirea