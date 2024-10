Sucevean trimis in judecata pentru ca a incercat sa mituiasca un politist rutier cu 100 de euro

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, in varsta de 20 de ani, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, dupa ce a incercat sa ofere bani unui politist pentru a evita o sanctiune rutiera.Conform probatoriului administrat in timpul urmaririi penale, incidentul s-a petrecut la data de 10 mai 2024, in jurul orei 11:10. Inculpatul, aflat la volanul unui autoturism pe raza unei localitati din zona ... citește toată știrea