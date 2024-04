Suceveanca pacalita online

> Politia Suceava investigheaza un caz de frauda privind vanzarea unui bilet la un festival de renumePolitia Municipiului Suceava a fost alertata, luni seara, de catre o femeie cu privire la o presupusa inselaciune in cadrul unei tranzactii de vanzare a unui bilet la un festival de prestigiu.Conform informatiilor preliminare, victima a postat un anunt pe un site de socializare in data de 23 martie 2024, exprimand intentia de a vinde un bilet la un festival cu suma de 750 de lei. In urma ... citește toată știrea