Suceveanca, ucisa de un rechin in Egipt

O suceveanca, in varsta de 40 de ani, a fost ucisa, vineri, de un rechin, in Egipt. Potrivit unor surse apropiate, femeia lucra la Administratia Finantelor Publice.Vestea a venit ca un soc pentru angajatii Administratiei Finantelor Publice Suceava care spun ca aceasta era foarte bine apreciata in institutie.Potrivit autoritatilor egiptene, romanca a fost atacata de un rechin la doar 200 de metri distanta de locul unde a fost ucisa si o turista austriaca de 68 de ani, cazata la acelasi hotel ... citeste toata stirea