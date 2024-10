Suceveanul Bogdan Banica a fost votat vicepresedinte al SMARTLEX

Fostul politist sucevean Bogdan Banica isi continua ascensiunea in lumea sindicala.Astfel, conform comunicatului de pe site-ul oficial, cu ocazia intrunirii biroului executiv, Banica a fost votat vicepresedinte al Federatiei Sindicatelor din Politie si Administratie Publica SMARTLEX.Federatia SMARTLEX are in componenta sindicate din Politie, administratie publica, ISCTR etc., fiind condusa de Florin Vilnei - presedinte si Gabriel Ivanov - prim-vicepresedinte.Bogdan Banica este si ... citește toată știrea