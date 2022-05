Suceveanul care pretinde ca este urmasul lui Stefan cel Mare a ajuns din nou in arest. De ce refuza sa se supuna legilor VIDEO

Barbatul este cunoscut pentru iesirile avute in trecut, cand a cerut sa fie la carma tarii in locul presedintelui Traian Basescu. Cornel Cernoschi, barbatul care pretinde ca este urmasul lui Stefan cel Mare si conduce fara permis, avand numele sau inscriptionat pe placutele de inmatriculare, a ajuns din nou in arest, dupa ce a fost oprit de politistii suceveni.Barbatul nu ascunde faptul ca umbla nestingherit prin judet fara a detine permis de conducere, fiind de parere ca nu are nevoie de un ... citeste toata stirea