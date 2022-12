Suceveanul care si-a exploatat prin munca cei cinci copii timp de 16 ani, trimis in judecata

Suceveanul banuit ca si-a exploatat prin munca cei cinci copii, pe care i-a obligat sa lucreze la ferma de magari a familiei si la o fabrica de cauciucuri dintr-o localitate din judet, interzicandu-le sa mearga la scoala, a fost trimis in judecata."Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a unui inculpat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de ... citeste toata stirea