Sucevenii, atentionati de politisti sa respecte drepturile copiilor: Un copil batut va crede ca violenta este una dintre fetele relatiei interumane si va deveni, la randul lui, violent

In cadrul campaniei "Vacanta in Siguranta" desfasurata pe perioada verii, politistii suceveni desfasoara activitati preventive si de informare cu minorii, dar in acelasi timp promoveaza si recomandari pentru parinti cu privire la gestionarea relatiei parinte - copil, supravegherea minorilor si respectarea drepturilor acestora./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 ... citeste toata stirea