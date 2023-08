> "Veniturile obtinute din investirea in titluri de stat sunt neimpozabile" subliniaza Oana Violeta Apetrea, purtator de cuvant al AJFPSucevenii pot accesa o noua transa de titluri de stat Tezaur, cu maturitati de 1 an si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,30% si, respectiv, 7,20%, informeaza Oana Violeta Apetrea, purtatorul de cuvant al Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Suceava, subliniind ca titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. ... citeste toata stirea