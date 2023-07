Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava recomanda contribuabililor sa foloseasca serviciile electronice puse la dispozitie de Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Aceasta avand in vedere avantajele depunerii electronice a declaratiilor fiscale 24 de ore din 24, nedeplasarii la sediile organelor fiscale, economisirii de timp si resurse. Nu in ultimul rand, se poate vorbi inclusiv despre eliminarea formularelor pe suport de hartie, cu beneficii importante in ceea ... citeste toata stirea