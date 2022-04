Sucevenii care au primit in propriile case refugiati ucraineni vor fi recompensati financiar

sediul Primariei din cartierul Burdujeni> Cererile trebuie depuse in primele 3 zile lucratoare ale lunii, cei in cauza urmand a primi, pentru fiecare zi, 20 de lei pentru hrana si 50 de lei pentru cazareSucevenii care au oferit adapost cetatenilor ucraineni sunt asteptati sa depuna cereri in vederea compensarii unor cheltuieli facute in acest sens, a anuntat primarul Ion Lungu.Baza legala o constituie Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28 din 23 martie 2022 si Hotararea Guvernului nr. ... citeste toata stirea