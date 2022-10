Sucevenii care pleaca/sosesc din/in tara sunt obligati sa declare rezidenta fiscala

Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Suceava informeaza contribuabilii persoane fizice care sosesc sau pleaca in si din Romania, pentru mai mult de 183 de zile, ca, in vederea stabilirii rezidentei fiscale, au obligatia depunerii chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania sau, dupa caz, a chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania.Potrivit purtatorului de cuvant Oana Violeta ... citeste toata stirea