Sucevenii pot economisi cu dobanda anuala de 8,25%

Din aceasta saptamana, sucevenii pot investi in titlurile de stat "Tezaur", cu maturitate de un an si dobanda anuala de 8,25%, informeaza Oana Violeta Apetrea, purtatorul de cuvant al Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Suceava. Astfel, pana pe 26 august 2022, titlurile de stat pot fi cumparate online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in Serviciul "Spatiul Privat Virtual (SPV)". Pe de alta parte, pana pe 29 august, titlurile in cauza pot fi achizitionate ... citeste toata stirea