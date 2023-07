Sucevenii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitati de 1 si 3 ani si cu dobanzi anuale de 6,30% si, respectiv, de 7,20%, anunta Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Suceava. Conform purtatorului de cuvant Oana Violeta Apetrea, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si se prezinta in forma dematerializata. Pana pe 17 august 2023, titlurile de stat pot fi cumparate online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV. Pana pe 18 august 2023, ... citeste toata stirea