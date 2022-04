Sucevenii racordati la sistemul centralizat vor avea calorifere calde pana pe 9 mai

> "Cred este normal sa asiguram caldura (...), in mod special persoanelor in varsta, cat si copiilor, atat in case cat si la scoala" este de parere primarul Lungu > In 2022 ar urma sa fie inregistrata cea mai indelungata de perioada de incalzire a locuintelorPrimaria Municipiului Suceava a anuntat ca, in urma discutiilor cu conducerea Bioenergy si Thermonet, pe fondul temperaturilor atmosferice scazute, cat si din cauza prognozei meteorologice nefavorabile,furnizarea serviciului de ... citeste toata stirea