Sucevenii se vor incalzi cu cea mai ieftina gigacalorie din tara!

> In medie, pe luna, pentru o garsoniera se vor plati 140 de lei, pentru doua camere - 250 de lei, pentru trei camere - 320 de lei, iar pentru 4 - 406 lei > "Sper ca tot mai multa lume sa revina la sistemul centralizat", a spus primarul Ion Lungu, mentionand: "vom avea un serviciu civilizat, suportabil pentru populatie"De miercuri, in municipiul Suceava a inceput, "in mod oficial", incalzirea in sistem centralizat a locuintelor, pentru sezonul rece 2022-2023.Anuntul a fost facut ieri de ... citeste toata stirea