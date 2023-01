Suma "istorica" pentru repararea, intretinerea si investitiile in infrastructura rutiera din resedinta de judet

> "Sper sa nimerim la licitatie constructori cat mai buni si sa asfaltam cat mai mult din ceea ce ne propunem" a declarat primarul Ion LunguIn proiectul bugetului municipiului Suceava pentru anul 2023, pentru reparatii, intretinere si investitii in strazi este prevazuta suma de 134,360 de milioane de lei, a facut public, ieri, intr-o conferinta de presa primarul Ion Lungu."Este o suma foarte mare de bani, una chiar istorica, as putea sa spun" a punctat Lungu. In acest total, 50 de milioane ... citeste toata stirea