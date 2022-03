Supravietuitoare ale "Orfelinatului Groazei" din Siret, devenite salvatoare pentru sute de refugiati ucraineni

In urma cu 30 de ani, orfanii Romaniei ajungeau pe prima pagina a ziarelor occidentale in ceea ce strainii numeau pe atunci "Orfelinatul Groazei" din Siret. Azi, trei dintre femeile care au crescut chiar acolo impresioneaza prin modul in care ii ajuta pe refugiatii ucraineni In anii 90, orfanii cu dizabilitati dintr-un orfelinat din Siret, supranumit "Orfelinatul Groazei", orasel aflat la granita cu Ucraina, au fost ajutati de o fundatie britanica, dupa ce presa engleza a publicat pe larg ... citeste toata stirea