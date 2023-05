Garda de Mediu Suceava a anuntat, marti, ca in urma controlului efectuat in data de 22 mai pe teritoriul administrativ al comunei Veresti, in extravilanul satului Corocaiesti, s-a constatat eliminarea deseurilor inerte provenite din demolari, a deseurilor vegetale, menajere si reciclabile pe spatii neautorizate.Totodata, s-au identificat in zona urme ale utilizarii unui utilaj la nivelarea terenului, fapt ce a dus la suspiciunea de ingropare a deseurilor in aceasta locatie./* custom css */ . ... citeste toata stirea