Sustinem inghetarea taxelor si impozitelor si promovam investitiile care sa creasca puterea de cumparare a romanilor, inclusiv pentru comerciantii din Bazarul din Suceava

Echipa PNL Suceava a fost prezenta, sambata dimineata, in bazarul din Suceava pentru a dialoga cu cetateniiEchipa PNL Suceava, insotita de deputatul Ioan Balan, viceprimarul Daniel Ungurianu si mai multi tineri voluntari imbracati in haine albastre cu sigla PNL, a fost prezenta in complexul Bazar din Suceava. Acestia au impartit pliante si au discutat cu cetatenii despre problemele lor si solutiile pe care le propune Partidul National Liberal.Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, si-a ... citește toată știrea