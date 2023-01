Sustinere cu peste 10 milioane de lei a sportului sucevean

> Pentru handbalul universitar, obiectivul este clasarea intre primele opt echipe, iar Foresta, nu mai are "cale de intors", tinta fiind promovarea in Liga a II-a, a declarat primarul Ion LunguDin bugetul fondurilor publice care urmeaza a fi gestionat in anul 2023, vor fi finantate si activitatile non-profit de interes general. Drept urmare, conform bugetului municipiului Suceava, aprobat joi in Consiliul Local, pentru activitatile sportive este rezervata suma de 10,25 de milioane de lei, ... citeste toata stirea