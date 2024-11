Sustinerea si promovarea produselor agroalimentare romanesti este esentiala pentru viitorul agriculturii noastre

Echipa PSD, in frunte cu deputatul Larisa Blanari, s-a intalnit recent cu cei aflati in piata agroalimentara din municipiul Suceava pentru a discuta despre importanta sprijinirii fermierilor locali."Pandemia ne-a aratat cat de vulnerabila este Romania in fata unei crize alimentare. De aceea, siguranta alimentara trebuie sa devina o prioritate nationala. Este vital sa sustinem fermierii sa se asocieze si sa le majoram subventiile, astfel incat sa devina mai competitivi pe piata europeana. ... citește toată știrea