Sute de apeluri "gresite sau false" la Telefonul copilului

La Telefonul copilului 119 au fost inregistrate 783 de apeluri, se arata in informarea privind activitatea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava in anul 2023. Conform sursei citate, din totalul acestora, 20 apeluri au necesitat interventia imediata a echipei mobile; 50 apeluri au fost preluate in vederea verificarii, monitorizarii si consilierii; 15 apeluri au fost transferate catre alte directii din tara, 20 fiind orientate catre servicii ale DGASPC, ... citește toată știrea