Sute de ucraineni asteapta sa intre in Romania prin Vama Siret. Coada de masini este uriasa

Sute de ucraineni asteapta sa intre in Romania prin punctul de trecere de la Siret. Cozile de masini se intind pana aproape de Cernauti. Razboiul ruso-ucrainean i-a determinat pe sute de oameni din zona Cernauti si Ivano-Frankivsk sa-si paraseasca tara pentru a se refugia fie in Romania, fie in alte tari din vestul Europei.In Vama Porubne, de la granita cu nordul Romaniei, sunt oameni care asteapta sa treaca frontiera si sa ajunga la Siret. Potrivit unor martori de la fata locului, cozile de ... citeste toata stirea