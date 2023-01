Tabara Bucsoaia este in paragina. Gheorghe Flutur anunta ca este definitivat proiectul de modernizare: Va fi cea mai mare tabara din tara

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, miercuri, in plenul Consiliului Judetean, ca proiectul de modernizare a Taberei de la Bucsoaia este finalizat si ca saptamana viitoare va participa la o discutie privind implementarea acestui proiect."Am avut o discutie privind Tabara de la Bucsoaia. In urma cu doi ani am facut mai multe demersuri privind preluarea de Ministerul Tineretului si Sportului a acestei tabere care este in paragina. Era la Primaria orasului ... citeste toata stirea