Taieri abuzive de arbori si folosire ilegala a dispozitivelor de marcat

> Numarul sesizarilor penale inaintate de gardienii forestieri a crescut de la 123, in 2019, la 181, anul trecut > Datorita controalelor, taierile fara drept au scazut de la 4.995 mc in 2020, la 3.327 mc in 2021Numarul controalelor facute de Garda Forestiera Suceava in 2021 s-a mentinut la un nivel constant fata de anul precedent, cu toate ca personalul de specialitate a fost diminuat prin incetarea raportului de serviciu a patru functionari publici.Asa se arata intr-o analiza a institutiei, ... citeste toata stirea