Duminica, 24 septembrie, intre orele 16:00 si 20:00, in Falticeni, se va desfasura, in parcul din vecinatatea Muzeului de Arta "Ion Irimescu" (anterior numit si parcul 23 August), prima editie a evenimentului "Talcioc in parc la 23". Initiativa apartine unui grup dedicat de mamici din localitate, care au primit sprijinul Asociatiei Kiwanis Club Falticeni si sustinerea municipalitatii. "Scopul principal al evenimentului este de a oferi o noua sansa hainelor uitate prin dulapuri, dar aflate ... citeste toata stirea